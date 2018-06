Les séminaires d'entreprise : quand faut-il y aller ?

Les séminaires d'entreprise, mêlant travail et détente pendant plusieurs jours, visent à développer l'esprit d'équipe. Que vous soyez obligé ou non d'y aller dépend du programme d'activités, même si cela tombe le week-end. Les horaires et les jours de travail n'étant pas indiqués dans le contrat de travail, votre employeur peut effectivement les modifier temporairement. Dans quelles conditions les séminaires sont-ils obligatoires ? Quid de vos droits ?



