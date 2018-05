Les seniors, des cibles de choix pour les escrocs

En utilisant de plus en plus Internet, les personnes âgées sont exposées aux arnaques en ligne. Devant la multiplication de ces dernières, des sociétés informatiques leur proposent de se familiariser avec l'outil Internet. Mais au-delà des pièges en ligne, les seniors sont aussi fréquemment victimes des vols par ruse. Comment se protéger des escrocs ?



