Les services de déneigement sont en action à Reims

Il est tombé dix centimètres de neige sur la cathédrale de Reims en moins d'une nuit. Les Rémois n'avaient pas connu un tel décor hivernal au réveil depuis au moins cinq ans. A Reims et dans tout le nord de la Champagne, les routes ont été glissantes dans la nuit du mardi 6 février et dans la matinée de ce mercredi 7 février. Toutefois, il n'y a pas eu d'accident grave et de blocage. En effet, tous les services de déneigement ont anticipé leurs actions.



