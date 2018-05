Les services secrets recrutent des futurs génies de l'informatique

Le concours parrainé par les services secrets a attiré 50 000 collégiens, et 68 d'entre eux sont arrivés en finale. De futurs espions capables de décrypter n'importe quel code informatique. C'est le patron de la DGSE lui-même qui a remis les prix à l'École normale supérieure de Paris. L'objectif des services de renseignements est de susciter des vocations en sensibilisant les jeunes aux matières scientifiques. Ces enfants sont pour la plupart passionnés de mathématiques et d'informatique. Et un tiers des employés de la DGSE sont d'ailleurs des ingénieurs.



