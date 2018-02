Les sinistrés affrontent le froid après les inondations

Le froid et la neige s'ajoutent aux inondations. Pour ceux qui sont touchés par la crue de la Seine, la glace peut faire des dégâts supplémentaires. Dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-Saint-Georges, la situation se complique davantage pour les sinistrés, car le froid et la neige vont encore ralentir la décrue.



