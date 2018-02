Les sinistrés se sont habitués à la crue de la Seine

Bien que la décrue soit déjà amorcée, 270 communes d'Île-de-France sont encore concernées par la crue. Une situation qui semble s'éterniser. En effet, le phénomène dure depuis 17 jours contre sept en 2016. Et ce n'est pas encore fini. Les habitants sont contraints de s'adapter.



