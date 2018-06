Les soldes d'été démarreront le mercredi 27 juin 2018

Les magasins préparent les soldes d'été qui débuteront le 27 juin 2018 pour les régions du nord. Un grand rendez-vous pour les clients qui vont pouvoir profiter de cinq semaines de rabais sur divers produits. Néanmoins, les Alpes-Maritimes et les Pyrénées Orientales devront attendre une semaine de plus et deux pour la Corse, où les soldes ne commenceront que le 11 juillet 2018. Certains magasins ont opté pour les ventes privées, avec des remises allant jusqu'à 50%. Un procédé tout aussi avantageux.



