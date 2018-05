Les spécialités franco-britanniques

Ce jour, Nicolas Paciello nous présente la recette de la crème anglaise. Pour ce faire, sectionner une gousse de vanille et en extraire les graines. Les mettre ensuite avec la gousse taillée en deux, dans du lait. Travailler le sucre et les œufs, et verser le mélange dans le lait précédemment vanillé. Puis, cuire à feu doux et retirer quand la crème commence à épaissir. À découvrir également, la recette de la crème au citron, en images.



Ce dimanche 20 mai 2018, Nicolas Paciello, dans la chronique "Plateau Gourmand", nous propose des spécialités franco-britanniques en dessert. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/05/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.