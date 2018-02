Les stations d'hiver s'apprêtent à accueillir la horde de vacanciers

Dans les stations d'hiver, il a neigé comme en décembre. Quelques familles chanceuses ont profité des pistes encore désertes pour skier tranquillement. Car la cohue sera au rendez-vous avec la venue de 25 000 vacanciers. Une aubaine pour les restaurants qui doivent assurer le personnel et leur stock de provision. En sus, ils ont prévu des écrans pour suivre les Jeux Olympiques. A Font-Romeu, la région du champion de biathlon Martin Fourcade, les amateurs, qui aiment skier sur ses traces, attendent des prouesses de sa part.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.