Les tartes de l'été

Ce jour, Cyril nous propose la recette de la tarte courgette à la feta, avec un sablé parmesan. Pour la pâte sablée au parmesan, prendre 200 g de farine et 100 g de beurre. Ajouter un œuf, 100g de parmesan rappé et mélanger le tout. Tailler ensuite les courgettes à la taille de votre moule, pour que ça ne dépasse pas et les faire cuire pendant dix minutes dans de l'eau bouillante salée. Comme pour les courgettes, tailler votre pâte sablée à la taille de votre moule et enfourner 30 minutes à 180 degrés. Pour finir, préparer une crème à la menthe et à la feta, l'enduire sur la pâte, puis disposer les courgettes dessus. Comment faire une tarte virgin mojito et une tarte express aux figues ? On découvre tout ça en images.



Ce dimanche 22 juillet 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous briefe sur les trois pâtes à tarte les plus utilisées et des recettes déclinées pour des tartes savoureuses. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/07/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.