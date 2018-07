Les tempêtes de grêle : plongée dans nos archives à la recherche des plus gros spécimens

Après les intempéries de ces dernières heures, les dégâts sont majeurs, notamment en Charente et en Dordogne. La taille des grêlons frôlait celle d'une balle de tennis. Et pourtant, les records en matière de grêlons nous viennent surtout de l'étranger, à l'instar du Kazakhstan, en 1959, où ils pesaient 1,9 kg. Quels sont les autres records ? Quid des pluies de grêle les plus marquantes en France ?



