Les tendances insolites pour l'été

Le short cycliste, grande tendance dans les années 80, fait son grand retour, à l'instar de Bella Hadid, dans les rues de Cannes il y a quelques semaines et de Kim Kardashian qui l'arbore assez souvent depuis peu. Par ailleurs, le sac filet est également devenu le sac incontournable de l'été. En plus d'être accessible à bas prix, cet accessoire est écologique. Enfin, vous pouvez aussi opter pour les claquettes-banane, un concept original de Nike, qui a eu l'idée de combiner les claquettes et le sac banane. Si l'envie vous en prend, vous pourrez même porter ces accessoires en même temps.



