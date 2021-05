Les terrasses, cette singularité française "où s'expriment la joie de vivre et la liberté"

Symboles forts de notre "vie d'avant", les terrasses sont aussi et avant tout emblématiques de cet "art de vivre à la française" auquel a fait si souvent référence Emmanuel Macron lors de ses allocutions annonçant leur retour. Et ce de longue date, comme l'explique à LCI Joanne Vajda, docteure en Histoire et maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais.

LCI : D'où vient cet attachement des Français aux terrasses des cafés et bistrots ?

Joanne Vajda : Je dirais qu'il vient avant tout du rapport à la rue. Quand on est installé en terrasse, puisqu'il s'agit d'un espace qui permet de créer une sorte d'intermédiaire entre l'intérieur et la rue, on est à la fois voyant et voyeur, c’est-à-dire dans un rapport qui permet d'observer et d'être observé. Tout en faisant partie du décor. Et donc en ce sens, la terrasse n'est pas seulement utile au consommateur, elle l'est aussi aux passants et aux touristes. Or, si l'on regarde comment cela se passe dans d'autres pays, généralement, ce rapport à la rue n'est pas le même qu'en France. En Allemagne, au Danemark ou en Autriche par exemple, il y a bien sûr aussi des espaces extérieurs et des terrasses, mais souvent un peu cachés, contrairement aux terrasses françaises qui elles sont bien visibles, ouvertes et accessibles à tout passant. N'importe qui peut s'y rendre.

Mais la terrasse et le café sont aussi des lieux de séjour et de sociabilité urbaine puisque ce sont nos lieux de rendez-vous, de travail avec des relations beaucoup moins formelles qu'ailleurs. Et sans doute assistons-nous en ce moment à une sorte de prise de conscience de ce point de vue là.