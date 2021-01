Les tests salivaires, l'autre solution pour maîtriser l'épidémie

Toutefois, cela ne servira pas à grand-chose si les moyens matériels pour isoler les malades et humains pour remonter les chaînes de transmissions sont insuffisants. "On voit bien qu'on est face à des limites en termes de ressources humaines parce que plus on a de cas, et plus cela va demander de travail d'investigation et un énorme investissement en ressource humaine. Est-ce que c'est encore possible quand on a une épidémie avec un plateau du nombre de cas qui est aussi élevé, avec plus de 25.000 cas par jour ? Cela me semble extrêmement compliqué", admet le professeur Karine Lacombe, la cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris.