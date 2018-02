Les TGV circulent au ralenti

Les TGV ont dû réduire leur vitesse à cause des chutes de neige. Ils roulent désormais à 220 km/h voire même à 160 km/h au lieu de 320 km/h. Les usagers ont donc entre quinze minutes et deux heures de retard. Certains trains ont même été arrêtés. En plus de la ligne Atlantique, les trains qui circulent entre Paris et le Nord ou l'Est sont également impactés par ces perturbations.



