Les traditionnelles commémorations du 8 mai

En 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu, avait assisté à la cérémonie en compagnie de François Hollande. Ce mardi 8 mai 2018, le président de la République commémore, et pour la première fois tout seul, le 73ème anniversaire de la capitulation de l'armée allemande. D'autres cérémonies ont également lieu dans toutes les communes devant les monuments aux morts en hommage aux 550 000 morts français de la Seconde Guerre mondiale. Arry, un village de 600 habitants les célèbre en mettant les uniformes des soldats américains.



