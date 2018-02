Les trains se raréfient dans certaines régions

Depuis le début du mois de décembre 2017, les trains se font de plus en plus rares à Meyrargues. De plus, leur fréquence est de moins en moins adaptée à des horaires de travail. La SNCF mise sur des navettes pour assurer les liaisons en période creuse. A la gare de Perthus, ce sont désormais des sociétés privées d'autocars qui transportent les voyageurs.



