Les transports en commun sont perturbés à Clamart

À Clamart, la neige et l'eau gelée ont empêché le tram et les bus de circuler. Le trafic ferroviaire, lui, a été fortement perturbé. Ce mercredi 7 février, les habitants ont dû se débrouiller pour se rendre à leurs lieux de travail. Et comme il est fortement déconseillé de prendre sa voiture, beaucoup se sont tournés vers la marche à pied. Ils déplorent le manque d'information de la part de SNCF.



