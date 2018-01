Les transports publics sont gratuits dans l'agglomération de Niort

La ville de Niort a fait le pari de décourager ses habitants à prendre leurs voitures. Pour cela, elle a mis en place une politique de transport public gratuit. Une initiative rendue possible grâce à l'implantation de nombreux sièges sociaux. En effet, dans toute la France, les entreprises de plus de dix salariés payent une taxe transport dans leur commune. Et cette taxe suffit à financer le réseau local des transports. En plus des bus, Niort finance également le prêt pendant trois mois de vélos électriques.



