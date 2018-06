Les trois quarts des Français favorables à l'ouverture de la PMA pour toutes, selon un sondage

Autre sujet, autre débat de société : le sondage porte également sur la gestation pour autrui (GPA). Une question qui, contrairement à la PMA, n'est clairement pas inscrite à l'agenda politique, puisque la GPA est toujours interdite en France et qu'aucune proposition ne prévoit de la légaliser pour le moment.





Le sondage démontre d'ailleurs que le sujet divise. A ce sujet en effet, la France est coupée en deux : 50% des sondés sont favorables à son autorisation. Parmi ceux-ci, les femmes sont celles qui expriment davantage leur bienveillance vis-à-vis de ce fait de société, à 52%, contre 47% des hommes. L'âge est également un critère d'adhésion, car 58% des moins de 35 ans voient plutôt d'un bon œil l'autorisation de la GPA, contre 38% des 60 ans et plus. Et si la GPA était un jour autorisée, alors plus de 4 Français sur 10 seraient favorables à ce que les mères porteuses soient rémunérées.