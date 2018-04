Réforme de l'université : les facultés de Nancy et Metz évacuées par les forces de l'ordre

Occupés depuis plusieurs semaines par des étudiants opposés à la loi ORE, qui organise la sélection à l'entrée de l'université, des bâtiments des universités de Nancy et Metz ont été évacués par les forces de l'ordre ont évacué mercredi matin. "A partir de 06H00, s'est déroulée simultanément une opération d'évacuation du campus de la faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nancy et des bâtiments Arts Lettres et Langues et Sciences Humaines et Sociales sur le campus du Saulcy à Metz", a indiqué le directeur de la communication de l'université de Lorraine David Diné.





A Nancy, l'opération d'évacuation "a été menée par 50 fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique et a concerné 19 personnes. Elle s'est achevée à 7 heures et s'est globalement déroulée dans le calme", affirment les autorités. Une personne a été interpellée pour rébellion et une autre a été conduite au poste de police pour vérification d'identité, ajoute le communiqué. A Metz, "cinq personnes sont parties dans le calme le plus total et sans résistance", a indiqué David Diné. L'Unef Lorraine, a confirmé les deux évacuations, qualifiées de "répression".