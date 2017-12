Les urgences vétérinaires ne chôment pas en cette période de fêtes

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos animaux de compagnie ont aussi droit à quelques gourmandises. Toutefois, il faut savoir que ce qui est bon pour nous ne l'est pas forcément pour eux. Entre les restes de volaille dans la poubelle, les fonds d'alcool dans nos verres et le chocolat, nos petits compagnons ont bien du mal à résister aux tentations dangereuses. Du coup, certains subissent carrément une évacuation d'urgence chez le vétérinaire.



