Les usagers des trains perdent patience

A Arras, les voyageurs sont harassés par la grève sans fin de la SNCF. Ceux qui sont abonnés sont obligés de payer de leur poche, ce qui représente un surplus dans leur budget. Les voyageurs se sont mobilisés et ont lancé une pétition sur Internet pour demander un remboursement à 100% de chaque jour de grève. Jusqu'ici, 65 000 signatures ont été récoltées. Le patron de la SNCF a promis une indemnisation sans pour autant préciser le montant.



