Les vacances pour déconnecter les enfants des écrans

Les écrans et les jeux vidéo ont pris une place démesurée dans notre routine quotidienne. Pour certains, c'est presque une drogue. L'Organisation mondiale de la santé a même inscrit l'addiction aux jeux vidéo dans la liste des maladies mentales. Pourtant, le temps moyen que les enfants passent sur le web a doublé. Même les plus raisonnables passent de longues minutes chaque jour devant un écran. Mais comment couper les enfants d'internet quand le Wi-Fi est présent partout ?



