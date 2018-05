Les vacanciers profitent du beau temps dans le Calvados

Le beau temps fait le plus grand bonheur des touristes à Houlgate. Ils savourent chaque instant passé sur la plage. Une belle occasion pour se faire plaisir et passer du bon temps en famille. Côté ville, les terrasses des cafés sont bondées. Une façon agréable de commencer la journée.



