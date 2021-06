Les vaccins anti-Covid sont-ils efficaces contre le variant Delta ? Explications de Gérald Kierzek

Le variant Delta est "une mutation pour essayer de déjouer les défenses immunitaires, un virus plus contagieux", explique Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris. "Plus la population en face de lui est vaccinée, immunisée, plus il y a de la difficulté. Il va alors essayer de contrôler la difficulté et se transformer un peu", dit-il. En d'autres termes, ce variant est "une mutation pour essayer de déjouer les défenses immunitaires".

Pour autant, s'il est "plus contagieux", le variant Delta "n’est pas un variant tueur", assure Gérald Kierzek. "Quand on regarde les chiffres, notamment des hospitalisations en Angleterre, c’est plutôt rassurant. Il va prendre la place des autres variants, invariablement. Mais il n’est pas plus dangereux ou létal comme supputé au début", précise-t-il.

Reste la question des vaccins : sont-ils efficaces contre ce variant Delta ? "La bonne nouvelle, et on a l’expérience en Angleterre, c'est que les vaccins Pfizer ou AstraZeneca semblent efficaces", déclare le consultant TF1-LCI. "En regardant les chiffres, on a 80% d’évitement d’hospitalisation avec une dose et plus de 96% avec deux doses (...) Le virus est endémique, on va devoir vivre avec (...) Ce qui est capital, c'est de vacciner les plus fragiles (...) C'est cette cible-là qu'il faut vacciner, plus que les enfants ou les adolescents." Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.