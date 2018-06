Les voitures des Français, de plus en plus polluantes et de plus en plus chères

L'étude de L'Argus note avant tout que les voitures des Français n'ont jamais été aussi chères, avec une valeur moyenne de 26.717 euros, soit une hausse continue de 32% en dix ans, bien au-delà de l'inflation. Le haut-de-gamme représentait à lui seul 19% des parts de marché en 2017, soit une hausse de trois points par rapport à 2016, signe de la reprise économique.





Les véhicules SUV, particulièrement prisés, représentent désormais le tiers du marché du véhicule neuf en France avec 681.000 véhicules immatriculés. Or,ces véhicules sont également plus lourds que les berlines classiques, et font bondir la consommation moyenne de carburant. Cette dernière passe ainsi à 4.6 litres aux 100 km, soit 2.2% de plus qu'en 2016. Les émissions polluantes augmentent du même coup de 1.8% en un an.





Un seul point positif : si la consommation est en hausse, elle s'accompagne du recul net des véhicules diesel (responsables des émissions de particules fines), qui ne représentaient plus que 47% des immatriculations neuves en 2017, contre 52% l'année précédente.