Les voitures radars sont-elles légales ?

Pour la première fois dans l'Hexagone, le département de l'Orne expérimente les voitures radars conduites par des opérateurs privés. Elles sont plus efficaces et plus productives mais il se peut qu'elles soient illégales. Les services juridiques du ministère de l'Intérieur s'interrogent. Les associations des automobilistes, elles, sont hostiles à ce dispositif. Elles ont d'ailleurs saisi le conseil d'État pour demander la suspension de cette mesure de privatisation des radars.



