Les vols de carburants explosent

En 2017, les vols de carburants sont estimés à 20 millions de litres. Et depuis le début de l’année 2018, ils ont connu une hausse de 40%. Les chauffeurs routiers et les agriculteurs sont les principales cibles des voleurs. Cette recrudescence des vols de carburants risque cependant de continuer étant donné que les prix des carburants sont à leur plus haut niveau depuis quatre ans.



