Levothyrox : des victimes exigent la vérité sur la nouvelle formule devant la justice

Il est passé 19h quand Laurence, Pascale et Marieline arrivent enfin à Paris ce jeudi. Originaires du sud de la France, ces trois quinquagénaires ont fait un bout de chemin pour venir à la capitale, mais "il le fallait", lâche l’une d’elles. Toutes sont malades de la thyroïde et mènent depuis maintenant plusieurs mois un véritable combat pour obtenir le retour à l’ancienne formule du Levothyrox. Ce 26 janvier est donc une journée déterminante : à 9 heures, s’ouvrira la première audience dans l’affaire opposant l’association Vivre sans thyroïde(VST) aux laboratoires Merck et à l’ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament). Le but de ce référé : obtenir une expertise indépendante et des documents concernant la nouvelle formule du médicament – sur le marché depuis mars 2017 – pour mieux comprendre les effets indésirables qui lui sont liés. En clair, l’association VST cherche à obtenir des preuves que cette nouvelle formule n’est pas adaptée et à imposer un retour de la version précédente.