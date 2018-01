Défense de la "liberté d'importuner" : la tribune publiée dans "Le Monde" indigne dans les milieux féministes (et au-delà)

FEMINISME - Après les mouvements "balance ton porc" et "me too", où une attention nouvelle s'est portée sur les récits d'agressions sexuelles et de harcèlement, 100 femmes ont cosigné une tribune à contre-courant dans "Le Monde", réclamant pour les hommes une "liberté d'importuner". Une tribune qui "euphémise" les violences, selon les militantes féministes.