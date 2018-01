"Liberté d'importuner" : un collectif de féministes réplique à la tribune de femmes publiée dans Le Monde

Forcément, cette tribune allait faire grincer des dents. A contre-courant de ce qui se passe en ce moment, un collectif d'une centaine de femmes a publié mardi une tribune dans Le Monde pour "défendre" la "liberté d'importuner" des hommes, si "indispensable à la liberté sexuelle", et s'opposer à la "campagne de délations" apparue après l'affaire Weinstein. Parmi les cosignataires, figurent l'actrice Catherine Deneuve, l'auteure Catherine Millet ou encore la rédactrice en chef de la revue Causeur, Elisabeth Lévy.





Une tribune qui n'allait pas rester sans réponse. Après de premières réactions déjà virulentes dès mardi, notamment sur les réseaux sociaux, des militantes féministes accusent ce mercredi matin les signataires de mépriser les victimes, dans un texte publié sur FranceTVinfo. Ecrite par Caroline de Haas et cosignée par une trentaine de femmes -les journalistes Lauren Bastide et Giulia Foïs, la présidente des Chiennes de garde Marie-Noëlle Bas, la psychiatre Muriel Salmona ou de nombreuses militantes associatives-, cette réponse dénonce, entre autres, ce qu'elles estiment être un mélange des genres entre de la drague lourde et du harcèlement.