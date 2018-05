Lilian Thuram : "Chacun de nous a envie de revivre les moments de cohésion de France 98"

LCI : Vos super-héros reprennent du service dans une bande dessinée qui évoque l’arrivée en France des réfugiés, qu’ils soient politiques ou climatiques. Pourquoi avoir choisi cette thématique ?

Lilian Thuram : Parce que c’est une thématique d’actualité et je trouve que parfois on n’explique pas, notamment aux enfants, le pourquoi des réfugiés. Très souvent, on les stigmatise. Très souvent, en utilisant l’expression "les réfugiés", on a l’impression que ce ne sont pas des personnes comme nous. L’idée, c’était de faire une bande dessinée où justement un petit village recueille des réfugiés et où la maîtresse va expliquer aux enfants le pourquoi des réfugiés. Tout va se terminer à travers un match de foot. Parce que bien évidemment j’ai été joueur de foot moi-même, parce que c’est les 20 ans de la Coupe du monde et que je trouve que le foot est un merveilleux moyen de créer des liens.

LCI : L’un des pères de famille, d’abord réfractaire à l’accueil des migrants, change d’avis en découvrant l’histoire familiale de certains joueurs de l’équipe de France de 19998. C’est ça, la magie du sport ?

Lilian Thuram : En fait, c’est la magie du sport et de la vie. C’est-à-dire que lorsqu’on creuse, chacun de nous vient d’ailleurs. C’est ce qu’il faut expliquer aux enfants, que l’important c’est ce que nous voulons construire ensemble. Nous devons développer cette idée que nous faisons partie d’un ensemble et que la chose la plus importante est de tendre la main aux personnes qui sont en grande difficulté. C’est très important d’éduquer le plus tôt possible les enfants à cette fraternité, de leur dire que chacun d’eux n’existe pas sans l’autre.

LCI : Que reste-t-il de la France "black blanc beurre" d’il y a 20 ans ?

Lilian Thuram : Il en reste justement ces images de la Coupe du monde, des questionnements qui sont nés après le Mondial et qui sont encore présents dans la société française. Je pense que chacun de nous a aussi envie de revivre ces moments de cohésion. C’est intéressant de passer par le biais de la bande dessinée pour dire aux enfants que ce vivre ensemble se construit.