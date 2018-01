Lille : en immersion avec les policiers

Les rapports entre les jeunes et les forces de l'ordre sont extrêmement tendus dans les quartiers sensibles. Le niveau de violence de leurs affrontements a d'ailleurs franchi un nouveau cap ces dernières années. Et à Lille, pour ne pas en arriver à ces extrémités, certains tentent de préserver un lien, fragile, mais essentiel.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.