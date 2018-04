Lille et ses environs, une région au rythme des grèves

Lille et ses environs font partie des régions les plus touchées par la grève de la SNCF. Ce mercredi 18 avril, seulement 15% des TER ont circulé. Tous ceux qui devaient impérativement se déplacer ont essayé de trouver des solutions de substitution, comme la marche à pied. Les usagers se sont organisés au rythme des grèves et se demandent jusqu'à quand cette situation va durer.



