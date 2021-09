Limitation à 30 km/h à Paris : quel premier bilan ?

En cas d'excès de vitesse, les contrevenants sont sanctionnés d'une amende de 135 euros et du retrait d'un ou deux point(s) (selon si l'excès dépasse ou non les 20 km/h). Reste que les Parisiens restent assez pourvus : la ville ne compte que trois radars fixes, dans les 9e (Rue de Maubeuge), 5e (Rue St-Bernard) et 12e (Avenue de Daumesnil) arrondissements. Deux autres vont prochainement être mis en service (dans les 8e et 4e arrondissements). Parallèlement, les policiers pourraient bientôt multiplier les contrôles aléatoires. Des discussions en ce sens sont en cours entre la mairie et la préfecture.