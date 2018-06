Limitation à 80 km/h au 1er juillet : l’étude choc qui justifie de lever le pied

Dans la cacophonie générale, le décret obligeant le passage de 90 à 80 km/h à partir du 1er juillet sur les routes secondaires est désormais inscrit au Journal Officiel et ce, depuis ce dimanche. Bien que décriée par plusieurs élus locaux et automobilistes, Édouard Philippe a tout fait pour défendre cette mesure - sa mesure - qui pourrait, selon lui, sauver 300 à 400 vies chaque année.

Et en ce sens, une nouvelle enquête de la Ligue contre la violence routière menée de front par l’expert en accidentologie, Claude Got, donne raison au Premier ministre. Pas moins de 91 départements ont été passés au peigne fin : ont été recensées les voies où figurent le plus grand nombre de tués sur la période de 2006 à 2015. Le résultat est sans appel : "Notre étude démontre que les belles routes secondaires sont celles où on meurt le plus", résume Chantal Perrichon, la président de la Ligue au journal.