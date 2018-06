Limitation à 80 km/h : les routes secondaires sont les plus meurtrières du pays

Le décret instaurant le passage de la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires est paru ce dimanche au Journal Officiel. La mesure s'appliquera dès le 1er juillet prochain. De nouvelles manifestations de contestation ont pourtant eu lieu aujourd'hui. Mais une étude également publiée dans la matinée vient amener de l'eau au moulin du gouvernement. Elle a révélé que les routes secondaires sont les plus meurtrières. En effet, 50% des accidents mortels de la circulation ont eu lieu sur ces voies sans terre-plein central.



