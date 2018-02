Limitation à 80 km/h : pour 40 millions d’automobilistes, la mesure n’a pas réduit le nombre d'accidents

Selon 40 millions d’automobilistes, l’analyse des données montre que l’abaissement de la vitesse à 80 km/h n’a pas permis de réduire le nombre d’accidents, et plus particulièrement le nombre d’accidents mortels. Sur certaines portions, l’accidentalité est même en augmentation depuis la mise en œuvre de l’expérimentation. "L’année 2016, première année pleine de l’expérimentation à 80 km/h sur ces axes voit l’ensemble des indicateurs repartir à la hausse", explique l'association. "Trente blessés sont alors à déplorer, soit autant qu’en 2013, plus qu’en 2012 (26) et non loin de 2014 (31). 2016 est aussi la deuxième plus mauvaise année, après 2013 et 2014, en termes de personnes hospitalisées et de nombre de tués sur ces axes."





"En comparaison des données de mortalité routière relevées à l’échelle nationale, les statistiques issues de l’accidentalité des 86 km de routes secondaires révèlent l’inefficacité de cette mesure", écrit encore l'association.