Limitation à 80km/h : les opposants rappellent que Macron n'y était "pas des plus favorables"

La limitation de vitesse à 80km/h sur les routes n'en finit pas de créer la polémique. Cette mesure diviserait même jusqu'au sommet de l'Etat. C'est en tout cas ce que croit savoir Michel Raison. "Le Président de la République n'était pas des plus favorables", affirme le sénateur Les Républicains de la Haute-Saône, au micro de LCI. "Je n'ai pas très bien compris pourquoi le Premier ministre s'entêtait sur le sujet." Et d'ajouter : "Plus on y réfléchit, plus on écoute, plus on entend, plus on regarde ce qui se passe dans les autres pays, plus on est conscient - on ne détient jamais la vérité - mais on est conscient que c'est une erreur assez grave."