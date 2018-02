Limitation de vitesse à 80 km/h : la mesure semble inefficace

La mesure de réduction de la vitesse à 80 km/h devrait être appliquée dès le 1er juillet. Toutefois, l'association 40 millions d'automobilistes préconise l'arrêt de cette mesure. Des conducteurs la jugent inefficace. En effet, sur les 86 kilomètres de routes concernées, le nombre d'accidents et de blessés a augmenté. L'association Prévention Routière, elle, insiste sur le fait que baisser la vitesse peut sauver des vies. Près de 400 000 kilomètres de routes secondaires seront concernées par la mesure.



