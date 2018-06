Routes à 80km/h, gaz, voyages, tabac... Découvrez tout ce qui change le 1er juillet

Levez le pied ! En dépit de plusieurs mois de contestation, de manifestations de motards et d’automobilistes, et de débats politiques, la vitesse sur les routes secondaires en France ne sera plus limitée à 90 km/h mais à 80 km/h. Une limitation qui s’appliquera sur 400.000 kilomètres de routes secondaires, celles à double sens sans séparateur central (muret, glissière), soit 40 % du réseau routier français.