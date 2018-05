Limitation de vitesse à 80km/h : quand Edouard Philippe recadre Gérard Collomb

Après avoir clairement laissé entendre qu'il désapprouvait le passage aux 80km/h sur les routes secondaires, le ministre de l'Intérieur a été recadré par Edouard Philippe. Comme ses collègues, Gérard Collomb était pourtant censé défendre la mesure en région et cela n'a pas du tout plu à son Premier ministre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.