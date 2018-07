Limitation de vitesse : faudrait-il "harmoniser l'ensemble des signalisations et de la réglementation" ?

Quelle que soit la vitesse autorisée sur les routes, les panneaux de limitation répondent plus à des logiques administratives ou politiques que de sécurité. Entre Rouen et Louveciennes, les automobilistes se sentent perdus car ils ne savent plus pourquoi il faut ralentir sur certaines voies. Ils s'attendent à plus de cohérence et surtout à des explications sur le choix des panneaux. En outre, ces derniers sont le fruit d'une décision du maire ou du conseil départemental qui ont chacun le droit d'abaisser la vitesse dans leur zone de compétence.



