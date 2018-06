Limitation de vitesse : on a testé les routes à 80 km/h

Le décret sur le passage à 80 km/h sur les routes secondaires, doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Cette mesure est d’ailleurs très contestée notamment à cause de la perte de temps sur le chemin du travail ou de l'école. Nous l’avons testé pour vous. Constat: la consommation du véhicule a été réduite, les distances de freinage ont diminué et seulement une minute de plus que d’habitude a été perdue.



