Limitation des routes à 80 km/h : des députés portent la fronde devant le Conseil d'Etat

En plus des élus, deux associations d'automobilistes, la Ligue de défense des conducteurs (LDC) et l'Automobile club des avocats, ont aussi déposé lundi au Conseil d'Etat un recours en annulation contre ce décret, au nom des "territoires ruraux" qui seront "beaucoup plus touchés par cette mesure".





Un recours tardif pour un décret publié dimanche dernier au Journal officiel... mais qui pourrait bien faire bouger les lignes. Après des mois de contestation, de manifestations de motards et d'automobilistes et de débats politiques, le décret d'application du passage de 90 à 80 km/h de la limitation de vitesse sur 400.000 kilomètres de routes secondaires pourrait bien être invalidé par le Conseil d'Etat alors qu'il est censé entrer en vigueur au 1er juillet prochain.