Limiter le réchauffement à 1,5°C, c'est encore possible et ça peut faire une grande différence, selon le Giec

Selon le rapport, la stabilisation du réchauffement à 1,5°C exige d'arriver à une neutralité en émissions de CO2 (issues à 80% de la combustion des énergies fossiles) au milieu du siècle. Le résumé provisoire du rapport suggère aussi que le maximum des émissions mondiales de CO2 soit atteint en 2020. Ces émissions ont augmenté entre 2016 et 2017, après trois années de stagnation.





Avoir une économie mondiale neutre en carbone d'ici le milieu du siècle, ça signifie ne plus émettre dans l'atmosphère plus que ce que nous sommes capables d'en retirer. Le rapport du Giec ajoute qu'il faudrait également les autres GES, notamment le méthane, qui a des propriétés très réchauffantes. Les chances de succès pour stabiliser le réchauffement à 1,5°C sont accrues si la neutralité carbone est atteinte d'ici 2030.

Comment atteindre le plus rapidement cette neutralité carbone ? Le Giec souligne qu'il n'y a "pas de réponse simple" à la question de la faisabilité, mais les scientifiques expliquent que la transition doit être "rapide et vaste", dans les dix ou vingt ans à venir. La méthode la plus sûre consiste à réduire très rapidement les émissions de GES, estiment les experts. Ces derniers ont en effet intégré des procédures d'absorption du CO2 (par les sols et forêts notamment) dans leurs scénarios pour rester à +1,5°C. Mais en l'état actuel des connaissances, le captage et le stockage de CO2 à très grande échelle n'est pas maîtrisé par les industriels.