Limoges : comment les travailleurs anticipent-ils la canicule ?

De fortes chaleurs sont annoncées pendant la semaine du 23 juillet 2018 à Limoges. Pour cette journée du 24 juillet 2018, les températures devraient atteindre 32°C. Une condition climatique qui n'est pas facile à supporter pour les travailleurs. Afin d'anticiper cette canicule, l'heure d'embauche a été avancée pour les couvreurs et les employés de l'agglomération. Les cuisiniers et les personnes qui travaillent dans les pressings ont également leurs astuces pour lutter contre la chaleur.



