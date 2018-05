Linky : peut-on s'opposer à la pose du nouveau compteur d'électricité chez soi ?

S'il semble possible de s'opposer à l'installation de Linky à son domicile sans risquer d'ennuis judiciaires, ce refus peut avoir un prix. "Avec Linky, 70% des interventions que l'on fait aujourd'hui pourront se faire à distance", indique Bernard Lassus, qui ajoute que les personnes refusant Linky "devront toujours prendre une demi-journée de RTT" pour le relevé de leur compteur, et qu'à terme, "elles seront obligées de payer".





À plus long terme, l'opposition à l'installation de Linky pourrait aussi occasionner une coupure d'électricité. En effet, comme le précise le site fournisseurs-electricite.com, "le contrat de fourniture d'électricité des particuliers stipule clairement que le client est tenu de garantir le libre accès d’ENEDIS aux dispositifs de comptage ; et notamment la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. S'y opposer peut être un motif de résiliation du contat, pour non respect de cette clause, et donc à une coupure d’électricité".