Liquidation judiciaire et désamour des villes : le cirque, bientôt le baisser du rideau ?

Quatre spectacles annulés en mai. C'est la conséquence directe du placement en liquidation judiciaire du cirque Pinder, le 2 mai dernier. Une décision prise par le propriétaire lui-même - Gilbert Edelstein - qui se justifie ainsi selon Ouest France : "En mars et en avril, notre chiffre d'affaires a baissé de plus de 60%".





Mythiques eux aussi, les cirques Gruss, Bouglione et Medrano indiquent également être dans une situation périlleuse. Les établissements Gruss et Medrano confirment d'ailleurs à LCI avoir signé un courrier commun adressé au président de la République, avec Pinder et Bouglione, pour "faire part de [leurs] difficultés". "Quand Pinder trébuche, le cirque tousse" : cette petite phrase qui circule dans le milieu circassien est-elle avérée ? Même s'il "n'est pas mort", la déroute du cirque Pinder incarne-t-elle une crise profonde du cirque en France ?